За последние три года в Мангистауской области зафиксирована гибель более 3,5 тысячи каспийских тюленей, из них около 500 - с начала текущего года. Об этом сообщили на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Подробности - в материале BAQ.KZ.

Комментируя ситуацию, Нурдаулет Килыбай отметил, что причины массовой гибели животных в разные годы отличались, а однозначной версии на сегодняшний день нет.

По его словам, специалисты научных институтов связывают последний случай с природными факторами, а именно с подводными толчками, в результате которых в воде образовался природный газ.

"Здесь версии разные. Если брать научные институты, специалистов, то последний случай имел место из-за того, что в результате подводных толчков образовался природный газ - они просто-напросто отравились. Специалисты так говорят. В прошлом году причина была другая, позапрошлом - тоже чуть-чуть другая", — сообщил аким области.

При этом он подчеркнул, что для системного изучения проблемы в регионе планируется создание специального научного института, который будет заниматься анализом причин гибели каспийских тюленей и давать официальные заключения.

Отвечая на вопрос о финансировании программ по сохранению популяции, аким уточнил, что не располагает точными данными.

Ранее в обществе и экспертной среде неоднократно высказывались версии о возможной связи гибели каспийских тюленей с нефтедобычей в акватории Каспийского моря, а также с распространением так называемой чумы плотоядных. Однако официальных выводов по этим версиям на данный момент не представлено.