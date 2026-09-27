Массовая стрельба в ЮАР: погибли 27 человек

В Южной Африке произошли два вооружённых нападения, в результате которых погибли не менее 27 человек, сообщили в полиции. Первое нападение произошло в субботу вечером в баре к западу от Йоханнесбурга. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям внутри и снаружи заведения. Погибли 17 человек — 13 мужчин и четыре женщины. Ещё несколько человек получили ранения.

По данным полиции, нападавшие были вооружены автоматами АК-47 и пистолетами. Они также забрали мобильные телефоны у некоторых посетителей и скрылись на двух автомобилях. Два автомобиля были подожжены. Ещё десять человек погибли утром в воскресенье в Лвандле, пригороде Кейптауна.

Вооружённые люди открыли огонь в развлекательном заведении. Пять человек погибли на месте, ещё пятеро скончались в больницах. Одиннадцать пострадавших находятся под наблюдением медиков. Полиция расследует оба нападения. Подозреваемые пока не задержаны.