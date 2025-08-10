  • 10 Августа, 13:25

Массовая стрельба в Балтиморе: пострадали шесть человек

Шесть человек ранены, среди них 5-летняя девочка.

Сегодня, 12:11
АВТОР
ABC News Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11
Фото: ABC News

Вечером в субботу, в одном из районов Балтимора, произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая пятилетнюю девочку. Об этом сообщили в полиции города, передает BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.

По информации полиции Балтимора, стрельба началась около 20:50 по местному времени в районе пересечения улиц Сполдинг и Куинсберри-авеню.

Девочка получила пулевое ранение в руку. Травма, по предварительным данным, не является серьёзной.

Согласно полицейской сводке, в критическом состоянии находится 38-летний мужчина. Также среди пострадавших 23-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 52 лет.

Информация о стрелке пока отсутствует. Полиция продолжает расследование.

