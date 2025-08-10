Массовая стрельба в Балтиморе: пострадали шесть человек
Шесть человек ранены, среди них 5-летняя девочка.
Сегодня, 12:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:11Сегодня, 12:11
167Фото: ABC News
Вечером в субботу, в одном из районов Балтимора, произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая пятилетнюю девочку. Об этом сообщили в полиции города, передает BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.
По информации полиции Балтимора, стрельба началась около 20:50 по местному времени в районе пересечения улиц Сполдинг и Куинсберри-авеню.
Девочка получила пулевое ранение в руку. Травма, по предварительным данным, не является серьёзной.
Согласно полицейской сводке, в критическом состоянии находится 38-летний мужчина. Также среди пострадавших 23-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 52 лет.
Информация о стрелке пока отсутствует. Полиция продолжает расследование.
Самое читаемое
- Вокалистка Джей Ло восхитилась казахстанским шоколадом
- Учёные зафиксировали смещение Владивостока после землетрясения на Камчатке
- Акимат Алматы рапортует: город готов встретить Дженнифер Лопес
- Как в Семее отмечают юбилей Абая Кунанбаева: День девятый
- Простаивают коммуникации на миллиарды: В Костанае пытаются оживить отдаленный жилой массив