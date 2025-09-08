Массовое ДТП на велогонке в Германии: пострадали около 70 человек
20 из них в тяжелом состоянии.
В немецком городе Бад-Дюрхайм (земля Баден-Вюртемберг) во время любительской велогонки Riderman произошло крупное столкновение с участием десятков спортсменов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. По данным полиции, травмы получили около 70 человек, из них до 20 — в тяжёлом состоянии.
Инцидент случился после падения одного из участников, что вызвало цепную реакцию и массовое столкновение. На трассе образовался настоящий затор из велосипедов. К месту происшествия прибыли десятки машин скорой помощи и четыре санитарных вертолёта. Пострадавших распределили по ближайшим клиникам, точное число раненых уточняется.
Организаторы приняли решение отменить оставшиеся заезды. В гонке участвовали около 1200 человек. Полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай.
