Массовое ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы

BMW выехал на встречку и спровоцировал аварию.

Фото: pexels.com

Около 23:00 на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева произошла серьёзная авария с участием нескольких автомобилей, передает BAQ.KZ. 

По предварительным данным, водитель BMW M3 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. От удара автомобиль также снес несколько деревьев.

На месте работают полицейские и бригады скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы сообщают, что движение на участке временно затруднено.

