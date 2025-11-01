Около 23:00 на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева произошла серьёзная авария с участием нескольких автомобилей, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель BMW M3 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. От удара автомобиль также снес несколько деревьев.

На месте работают полицейские и бригады скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы сообщают, что движение на участке временно затруднено.