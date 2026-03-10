Массовая авария произошла 10 марта около 11:00 на автодороге Астана - Караганда. ДТП случилось на 147-м километре трассы, в районе поселка Ошаганды, по направлению в Караганду, передаёт BAQ.kz.

По предварительной информации, столкнулись семь транспортных средств. В полиции сообщили, что причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий.

"Причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий - низовая метель, сильный ветер и снег, из-за чего на участке дороги практически отсутствовала видимость", - сообщили в полиции.

"Впереди двигался автомобиль Chevrolet Nexia, после чего произошло столкновение с Chery Tiggo. Далее автомобиль Toyota Land Cruiser совершил наезд на Chery Tiggo. Следом грузовой автомобиль столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего произошло столкновение служебного пикапа "КазАвтоЖол" и автомобиля УАЗ Hunter", - отметили в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Toyota Land Cruiser скончался на месте от полученных травм.

Также пострадал водитель автомобиля УАЗ Hunter. Его доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Диагноз пострадавшего уточняется.

По предварительным данным, автомобили выехали на трассу до введения ограничений движения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, подразделения ДЧС и бригады скорой помощи. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции Карагандинской области призвали водителей учитывать погодные условия и отказаться от дальних поездок.

"Несмотря на неоднократные предупреждения о неблагоприятных погодных условиях и рекомендации воздержаться от дальних поездок, некоторые водители продолжают выезжать на трассы, теряя бдительность, что нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям", - подчеркнули в ведомстве.

Также водителям напомнили, что из-за метели, сильного ветра и плохой видимости на ряде участков республиканских трасс введены временные ограничения для транспорта.