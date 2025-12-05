Сотрудники полиции обратились к автолюбителям с предупреждением о повышенной опасности на дорогах области из-за гололёда, передает BAQ.KZ.

В ряде направлений действуют ограничения скорости, поэтому водителям рекомендуют внимательно следить за обновлениями службы 112 и учитывать состояние дорожного покрытия при планировании поездок.

Неблагоприятные погодные условия уже привели к серьёзным последствиям. 5 декабря около 14:21 на 1300-м километре автодороги "Екатеринбург – Алматы" произошло крупное ДТП. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF, направлявшийся в сторону Астаны, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в криволинейный брус.

Двигавшиеся позади автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Highlander также потеряли управление и столкнулись с грузовиком. В результате аварии двое пассажиров легковых машин получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Водитель Kia K5, заметив аварию впереди, попытался затормозить, однако тоже не смог удержать автомобиль на обледенелой трассе и допустил наезд на криволинейный брус. В этот раз обошлось без пострадавших.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. По её завершении будут приняты меры в отношении виновных лиц.

В условиях ухудшения погоды и образования гололёда стражи порядка вновь обращаются к водителям: необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких манёвров и внимательно следить за предупреждениями экстренных служб.