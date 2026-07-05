Массовое исполнение кюев: в Актау одновременно выступили 500 домбристов
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В Актау Национальный день домбры отметили масштабным музыкальным выступлением. На одной сцене одновременно сыграли 500 юных домбристов вместе с Казахским оркестром имени Абыла Таракулы. Музыканты исполнили известные казахские кюи — «Адай», «Ерке сылқым» и «Балбырауын».
Массовое исполнение стало центральным событием праздничной программы. По словам организаторов, акция была посвящена сохранению национального культурного наследия, популяризации искусства кюя и поддержке молодых исполнителей.
Когда одновременно звучат сотни домбр, понимаешь, насколько богато наше культурное наследие. Это выступление наполнило чувством гордости за нашу страну и стало настоящим праздником национального искусства, — поделился впечатлениями один из зрителей.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия призваны сохранить интерес молодежи к традиционной музыке и подчеркнуть значение домбры как одного из главных символов казахской культуры.
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