Массовое исполнение кюев: в Актау одновременно выступили 500 домбристов

В Актау Национальный день домбры отметили масштабным музыкальным выступлением. На одной сцене одновременно сыграли 500 юных домбристов вместе с Казахским оркестром имени Абыла Таракулы. Музыканты исполнили известные казахские кюи — «Адай», «Ерке сылқым» и «Балбырауын».

Массовое исполнение стало центральным событием праздничной программы. По словам организаторов, акция была посвящена сохранению национального культурного наследия, популяризации искусства кюя и поддержке молодых исполнителей.

Когда одновременно звучат сотни домбр, понимаешь, насколько богато наше культурное наследие. Это выступление наполнило чувством гордости за нашу страну и стало настоящим праздником национального искусства, — поделился впечатлениями один из зрителей.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия призваны сохранить интерес молодежи к традиционной музыке и подчеркнуть значение домбры как одного из главных символов казахской культуры.