21 января около 22:40 в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха "Туран" были доставлены 22 несовершеннолетних подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Дети прибыли из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе, передаёт BAQ.KZ.

Предварительный диагноз — гастроэнтерит неустановленной этиологии.

Для установления причин заболевания у пострадавших и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы. В настоящее время ожидаются результаты исследований.

По данному факту областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля проводит проверочные мероприятия.

Инцидент 21 января был также зарегистрирован в Меркенском районном отделе полиции. По итогам проверок уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.

По поручению акима области Ербола Карашукеева на место происшествия выехали заместители акима области Айжан Есмагамбетова и Серик Салемов. Проведено заседание оперативного штаба.

Всего в зоне отдыха находились 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как лёгкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, все дети находятся под постоянным медицинским наблюдением. Остальным подросткам проведён медосмотр — признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются.