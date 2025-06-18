Массовое отравление на узату в Павлодаре: у гостей подтвердили сальмонеллёз
В Павлодаре после узату госпитализировали детей и взрослых с кишечной инфекцией.
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В Павлодаре у гостей семейного мероприятия — узату — подтвердили сальмонеллёз. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, передает BAQ.KZ.
Ранее за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились более 30 человек. По данным ведомства, все пострадавшие присутствовали на торжестве в одном из популярных ресторанов города.
Пациенты были госпитализированы с предварительным диагнозом "бактериальная кишечная инфекция неуточнённая". Позже лабораторные исследования выявили сальмонеллёз у всех заболевших.
На лечении находились как взрослые, так и дети:
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Взрослые — 35 человек, средняя продолжительность госпитализации составила 5 дней.
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Дети — 3 человека, средняя продолжительность лечения — 7 дней.
Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны с улучшением состояния. При выписке им выдали соответствующие рекомендации.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Официальных комментариев от администрации ресторана пока не поступало.
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