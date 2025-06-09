Свадебный банкет в одном из павлодарских ресторанов обернулся для десятков гостей настоящим кошмаром. После торжества, по предварительным данным, более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, передаёт BAQ.KZ.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Павлодарской области, в инфекционное отделение больницы им. Г. Султанова поступили пациенты с острыми симптомами пищевого отравления: тошнота, диарея, высокая температура и признаки общей интоксикации.

"Всего обратились 29 человек. 15 из них были госпитализированы, 14 — направлены на амбулаторное лечение. Состояние пациентов — средней степени тяжести. Все получают необходимую терапию", — сообщили в ведомстве.

Судя по сообщениям в социальных сетях, все пострадавшие стали гостями семейного мероприятия — проводов невесты, которое проходило в одном из популярных ресторанов города. Название заведения пока официально не раскрывается, но, по неофициальным данным, в учреждении уже начата санитарная проверка, а его деятельность может быть временно приостановлена.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, отобраны образцы продуктов и смывов с поверхностей, устанавливается точный источник заражения. Предварительный диагноз — бактериальная кишечная инфекция.

По словам врачей, пострадавшие обратились за помощью вовремя — промедление могло привести к более тяжёлым последствиям.

Ранее мы писали о том, что кишечные бактерии и просроченные продукты обнаружены в пищеблоках школ Мангистау.