Массовое отравление посетителей аквапарка Palma в Атырау оказалось лишь вершиной айсберга, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. По данным издания, проверка санитарных служб выявила пугающую картину: вода в бассейнах была не просто грязной — она представляла реальную угрозу для здоровья.

Исходя из ответа ДСЭК, в детском бассейне уровень свободного хлора составил 0,37 миллиграмма на литр при норме 0,1-0,3. Во взрослом — 0,72. Превышения выявлены и по хлоридам: до 903 миллиграммов при допустимых 350. Кислотность воды в детском бассейне — 4,1 при норме от 6 до 9. Общая жёсткость — 10 при норме до 7. Это уже не отклонения, а прямое нарушение требований к качеству воды, — сообщает издание.

Кроме того, по информации СМИ, в шести пробах воды специалисты нашли целый букет: общие микробы, колиформные и термотолерантные палочки — всё это признаки фекального загрязнения. В одном случае — опасная синегнойная палочка.

Таже санврачи сообщили, что у аквапарка не оказалось санитарно-эпидемиологического заключения. При этом для обработки воды использовались препараты "Кристалпул MINUS" и "Эмовекс", но документов, подтверждающих их безопасность, у администрации не было, — отметил Ак Жайык.

Проверка после ЧП охватила 20 бассейнов Атырау. Результаты шокируют: из 164 проб — 76 показали химические превышения, 19 — бактериологические. Нарушения оказались скорее системой, чем случайностью. Аквапарк Palma временно закрыт, его руководитель — под домашним арестом. Напомним, 13 июля после посещения заведения пострадали более 15 человек, среди них 13 детей. Трое попали в реанимацию, сейчас все выписаны.