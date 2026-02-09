9 февраля 2026 года из-за ухудшения погодных условий на ряде участков автодорог республиканского значения введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Ограничения затрагивают Карагандинскую, Павлодарскую, Жамбылскую, Акмолинскую и Абайскую области, передает BAQ.KZ.

В Карагандинской и Павлодарской областях движение закрыто на участках автодороги "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерти" с км 970 по км 1206. Ориентировочное время открытия дороги — 10 февраля 2026 года в 09:00.

В Абайской области ограничено движение на трассах "Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ" (км 683–768) и "Таскескен — Бахты — граница КНР" (км 0–75), с ориентировочным открытием 10 февраля в 09:00.

Также закрыты участки автодороги "Астана — Караганда — Алматы" в Акмолинской, Карагандинской и Жамбылской областях, включая дороги для грузового и общественного транспорта. В Восточном Казахстане временно ограничено движение на трассе "Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи" км 7–166.

В целях безопасности водителей и пассажиров МВД и дорожные службы просят воздержаться от поездок по закрытым участкам до снятия ограничений. Ориентировочное время открытия большинства участков — 10 февраля 2026 года с 08:00–09:00, уточняется в зависимости от погодных условий.