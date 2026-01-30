Прокуратура Северо-Казахстанской области провела проверку в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и выявила серьезные нарушения при выдаче лицензий на строительно-монтажные работы за многолетний период, передает BAQ.KZ.

Как установлено, значительная часть разрешений выдавалась компаниям, фактически не соответствующим квалификационным требованиям. Выявлены случаи массового использования одних и тех же адресов производственных баз и идентичных документов при оформлении лицензий для множества организаций. После получения разрешений компании переставали соответствовать установленным требованиям, что указывает на формальный характер контроля.

Также выявлены нарушения при подтверждении кадрового состава: лицензии выдавались на основании сертификатов инженеров и технических работников, которые не соответствовали требованиям по образованию и стажу.

По акту прокурорского надзора 50 лиц привлечены к административной ответственности по статье 464 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Продолжаются меры по устранению выявленных нарушений.

Вопрос устранения нарушений находится на контроле надзорного органа.