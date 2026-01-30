Массовые нарушения при выдаче лицензий на строительство выявили в СКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Северо-Казахстанской области провела проверку в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и выявила серьезные нарушения при выдаче лицензий на строительно-монтажные работы за многолетний период, передает BAQ.KZ.
Как установлено, значительная часть разрешений выдавалась компаниям, фактически не соответствующим квалификационным требованиям. Выявлены случаи массового использования одних и тех же адресов производственных баз и идентичных документов при оформлении лицензий для множества организаций. После получения разрешений компании переставали соответствовать установленным требованиям, что указывает на формальный характер контроля.
Также выявлены нарушения при подтверждении кадрового состава: лицензии выдавались на основании сертификатов инженеров и технических работников, которые не соответствовали требованиям по образованию и стажу.
По акту прокурорского надзора 50 лиц привлечены к административной ответственности по статье 464 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Продолжаются меры по устранению выявленных нарушений.
Вопрос устранения нарушений находится на контроле надзорного органа.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила