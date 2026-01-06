В Иране за девять дней продолжающихся уличных протестов погибли по меньшей мере 35 человек, а более 1200 демонстрантов были арестованы, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (dpa) со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Activists in Iran и ее медиасеть HRANA.

По данным HRANA, протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря, прошли как минимум в 88 городах, или в 27 из 31 провинций страны. В определенный момент иранские силовики стали применять силу против демонстрантов, особенно на акциях в небольших населенных пунктах, пишут правозащитники.

Такие действия спровоцировали новую волну протестов в крупных городах, в том числе Мешхеде и столице Ирана Тегеране . К демонстрациям присоединились студенты как минимум 17 вузов по всей стране. В ответ, по данным студенческих СМИ, силовики стали проводить рейды на территории кампусов. В целом же начавшиеся в стране протесты стали самыми массовыми для Ирана с 2022 года, когда поводом для возмущения граждан стала смерть 22-летней Махсы Амини после ее задержания "полицией нравов".

Среди 35 погибших в ходе массовых протестов в Иране 29 - протестующие, четверо - дети, а еще два - сотрудники сил безопасности, сообщают правозащитники.