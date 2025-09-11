Массовые протесты во Франции: задержаны более 200 человек
Во Франции проходят масштабные акции под лозунгом "Bloquons tout" ("Заблокируем всё"), передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Власти мобилизовали 80 тысяч полицейских, ожидая до 100 тысяч участников на улицах. С утра демонстранты попытались перекрыть кольцевую автодорогу вокруг Парижа, а в центре столицы атаковали автобусное депо. Полиция задержала более 200 человек. Беспорядки зафиксированы также в Страсбурге, Марселе, Тулузе, Лионе, Монпелье, Рене и Руане.
Уходящий в отставку министр внутренних дел Бруно Ретайо заявил, что "у протеста есть предел — это насилие", и осудил захват движения "ультралевыми группами". Поводом для недовольств стала экономическая политика правительства: обсуждение мер жёсткой экономии и отмены двух праздничных дней. Политический кризис уже привёл к отставке кабинета премьера Франсуа Байру после вотума недоверия.
