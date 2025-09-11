Во Франции проходят масштабные акции под лозунгом "Bloquons tout" ("Заблокируем всё"), передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Власти мобилизовали 80 тысяч полицейских, ожидая до 100 тысяч участников на улицах. С утра демонстранты попытались перекрыть кольцевую автодорогу вокруг Парижа, а в центре столицы атаковали автобусное депо. Полиция задержала более 200 человек. Беспорядки зафиксированы также в Страсбурге, Марселе, Тулузе, Лионе, Монпелье, Рене и Руане.

Уходящий в отставку министр внутренних дел Бруно Ретайо заявил, что "у протеста есть предел — это насилие", и осудил захват движения "ультралевыми группами". Поводом для недовольств стала экономическая политика правительства: обсуждение мер жёсткой экономии и отмены двух праздничных дней. Политический кризис уже привёл к отставке кабинета премьера Франсуа Байру после вотума недоверия.