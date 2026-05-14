Массовые протесты вспыхнули на Кубе

В кубинской Гаване сотни людей вышли на улицы, протестуя против острой нехватки топлива и длительных отключений электроэнергии, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Жители перекрывали дороги, жгли мусор, стучали по кастрюлям и требовали восстановления электричества, скандируя лозунги вроде "Включите свет!".

Сообщается, что это одна из самых крупных волн недовольства с начала энергетического кризиса в январе. В некоторых районах города электричество отсутствует до 20-22 часов в сутки.

Власти Кубы заявили, что в стране практически закончились запасы мазута и дизельного топлива, что привело энергосистему к критическому состоянию. При этом отмечается, что для работы остаётся ограниченное количество газа, добываемого внутри страны.

Из-за нехватки энергии в Гаване возникают серьёзные проблемы: продукты портятся из-за отсутствия холодильников, больницы работают с перебоями, школы и госучреждения частично закрываются. Также пострадала туристическая отрасль.

На фоне кризиса США предложили Кубе гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов, но при условии проведения политических реформ. Однако отношения между странами остаются напряжёнными.

Президент Кубы заявил, что причиной кризиса считает экономическое давление со стороны США и введённые ограничения, которые, по его словам, мешают поставкам топлива из других стран.

Между тем жители отмечают, что протесты носят прежде всего социальный характер – люди требуют не политических изменений, а стабильного электроснабжения и базовых условий жизни.

По сообщениям СМИ, в некоторых районах после начала акций электричество временно возвращалось, после чего люди расходились.

Власти усилили присутствие полиции, однако в большинстве случаев силовики не вмешивались в происходящее.

Ситуация в стране остаётся напряжённой, а энергетический кризис продолжает усиливать недовольство населения.