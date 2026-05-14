Топливо полностью закончилось на Кубе
Страна на грани энергетического коллапса.
Сегодня 2026, 13:25
211Фото: istockphoto
На Кубе полностью закончились запасы топлива. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Висенте де ла О Леви, передает BAQ.kz.
По его словам, в стране сейчас нет ни мазута, ни дизельного топлива. Единственное, что остаётся в распоряжении Кубы, – это попутный газ с местных месторождений и собственная нефть, добыча которой постепенно увеличивается.
Он отметил, что поставок топлива в страну не было с декабря. Единственная крупная партия поступила почти через четыре месяца – это было около 100 тысяч тонн нефти в виде помощи из России. Эти запасы позволили временно снизить количество отключений электроэнергии.
Однако, по словам министра, даже эти ресурсы были быстро израсходованы.
"Мы растянули эти запасы еще на первые дни мая, и топливо закончилось", — пояснил де ла О Леви.
Ситуация с энергоснабжением в стране остаётся сложной из-за отсутствия новых поставок топлива.
Ранее сообщалось, что Европа может столкнуться с дефицитом отдельных видов топлива, если Ормузский пролив останется закрытым до конца года.
