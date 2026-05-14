На Кубе полностью закончились запасы топлива. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Висенте де ла О Леви, передает BAQ.kz.

По его словам, в стране сейчас нет ни мазута, ни дизельного топлива. Единственное, что остаётся в распоряжении Кубы, – это попутный газ с местных месторождений и собственная нефть, добыча которой постепенно увеличивается.

Он отметил, что поставок топлива в страну не было с декабря. Единственная крупная партия поступила почти через четыре месяца – это было около 100 тысяч тонн нефти в виде помощи из России. Эти запасы позволили временно снизить количество отключений электроэнергии.

Однако, по словам министра, даже эти ресурсы были быстро израсходованы.