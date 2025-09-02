Массовые задержания призывников на улице, в компьютерных клубах и других заведениях проводиться не будут. Об этом заявил заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК Фархат Айдарбаев на брифинге в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"В целом комплектование, как я озвучил в своем докладе, мы внедрили уже в этом году — с 16 сентября вступает в силу СМС-оповещение. Закон для всех един. Такого нарушения законодательных прав граждан мы не допустим. Массовых задержаний не будет. Это нарушение конституционных прав человека. Но в целом государственный подход мы уже начали со школьных классов — начальной военной подготовки и других мероприятий. А то, что массово будут задерживать — такого мы не допустим. Мы уже получили приказ по весеннему призыву. Весной массовых задержаний мы не допустили. Те, кто окончил вузы, колледжи, — не забирали. Призывали только тех, кто изъявил желание", — сказал Айдарбаев.

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что с этого года местным исполнительным органам и органам военного управления категорически запрещено насильственно задерживать призывников в общественных местах.

"В этом году мы уже запретили местным исполнительным органам и местным органам военного управления насильственно задерживать призывников на улицах, в игровых и других общественных местах за пять дней до призыва. Это категоричный приказ министра и Верховного главнокомандующего. Поэтому мы приказ не обсуждаем, а выполняем", — заверил Айдарбаев.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Казахстана предложило официально закрепить SMS-сообщения как надлежащий способ оповещения граждан о призыве на воинскую службу.