Массовый беташар прошёл в Астане
В Астане одновременно поженились 25 пар.
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В столице Казахстана прошла уникальная массовая церемония бракосочетания, в ходе которой одновременно зарегистрировали брак 25 пар. Яркое событие стало центральным моментом первого в стране Дня ивент-организатора — неофициального, но уже масштабного праздника для всей сферы событийного менеджмента, передает BAQ.KZ.
Так, сразу 25 пар вступили в брак на одной площадке. Организаторы умудрились провести одновременный обряд беташар: 10 ведущих открывали лица 25 невест.
Вместе с тем установлены три рекорда, зафиксированных Казахстанским реестром рекордов "Кинэс", включая самую длинную белую дорожку для кыз-узату — более 50 метров.
В мероприятии приняли участие более 500 специалитов из ивент-индустрии: ведущие, декораторы, артисты, рестораторы, фотографы, блогеры.
Организаторы уверены, что День ивент-организатора может стать ежегодной традицией и площадкой для продвижения культуры, этики и профессионализма в индустрии.
Накануне резкое снижение числа браков зафиксировали в Казахстане.
К слову, в День влюбленных в Казахстане создали свыше 500 семей.
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