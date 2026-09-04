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Массовый снос заброшенных домов начался в селе Мангистауской области

4 Сентября 2026, 04:12
АВТОР
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акимат Мангистау 4 Сентября 2026, 04:12
4 Сентября 2026, 04:12
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Фото: акимат Мангистау

В селе Жетыбай Мангистауской области начали сносить старые жилые дома, которые долгое время оставались без присмотра. Работы проводят в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

Заброшенные строения демонтируют, чтобы расчистить территорию, повысить безопасность жителей и улучшить внешний облик села. В акимате района сообщили, что работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Жетыбая будут продолжены.

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