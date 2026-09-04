Массовый снос заброшенных домов начался в селе Мангистауской области

В селе Жетыбай Мангистауской области начали сносить старые жилые дома, которые долгое время оставались без присмотра. Работы проводят в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

Заброшенные строения демонтируют, чтобы расчистить территорию, повысить безопасность жителей и улучшить внешний облик села. В акимате района сообщили, что работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Жетыбая будут продолжены.