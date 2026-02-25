В последние дни в социальных сетях активно обсуждаются видеоролики с сайгаками, заходящими в населённые пункты. Комитет лесного хозяйства и животного мира РК сообщил, что такое поведение животных зимой является естественным и связано с совокупностью природных факторов, передает BAQ.KZ.

Сайгак — мигрирующий вид, чувствительный к изменениям погодных и кормовых условий. При резком похолодании, сильных морозах, обильных снегопадах и образовании ледяной корки на почве доступ к кормовой базе для животных сильно ограничен. Ослабленные особи вынуждены отклоняться от привычных маршрутов и заходить ближе к населенным пунктам в поисках пищи и более благоприятных условий.

Директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергей Скляренко подчеркнул: «Самым опасным для сайгаков зимой является джут — образование ледяной корки на снегу, которое делает подкормку практически бессмысленной. В суровые зимы смертность среди самцов может достигать 50–70%. Это естественный процесс, который поддерживает баланс в степной экосистеме».

Кроме того, тушки погибших животных становятся пищей для хищников и падальщиков, обеспечивая важный элемент природного круговорота веществ и энергии.

На сегодняшний день ситуация с миграцией сайгаков находится под постоянным мониторингом Комитета и научных организаций, контроль ведется ежедневно. Специалисты отмечают, что массовый заход животных в населённые пункты не является аномалией и не представляет угрозы для людей.