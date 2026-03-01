  • Масуд Пезешкиан осудил нападения на энергетические объекты Ирана

Масуд Пезешкиан осудил нападения на энергетические объекты Ирана

Атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана могут привести к неконтролируемым последствиям.

Сегодня 2026, 00:34
Сегодня 2026, 00:34
Сегодня 2026, 00:34
Атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана могут усугубить ситуацию в регионе и вызвать неконтролируемые последствия. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Я решительно осуждаю нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана. Такие агрессивные действия ничего не дадут сионистско-американскому врагу и его сторонникам. Это усугубит ситуацию и может иметь неконтролируемые последствия, масштабы которых могут охватить весь мир", — написал он в соцсети Х.

