В ВКО в районе Алтай завершилось рассмотрение дела об административном правонарушении по части 1 статьи 434 КоАП, квалифицируемом как мелкое хулиганство, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел 22 сентября 2025 года около 20:00 на территории автомойки, где гражданка Г. залезла на капот служебного автомобиля отдела полиции, сфотографировалась и разместила фото в социальной сети "TikTok". Суд установил, что таким образом она демонстративно выразила неуважение к представителям власти и нарушила общественный порядок.

В ходе заседания суда гр. Г. полностью признала вину. Факт нарушения подтвердился протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции, фотографиями и объяснительной самой гражданки.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей, привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Суд учел, что гражданка Г. не работает и воспитывает двух несовершеннолетних детей. Согласно части 2 статьи 50 КоАП, административный арест не применяется к женщинам, имеющим детей до 14 лет.

В итоге суд назначил гр. Г. административный штраф в размере 20 МРП с учетом 30%-й скидки, что составляет 55 048 тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.