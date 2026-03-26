Мать и дочь найдены убитыми в Караганде

Фото: ИИ

Сегодня в одной из квартир по улице Крылова в Караганде нашли тела 38-летней женщины и её несовершеннолетней дочери, передает BAQ.kz.

По данным полиции, на телах есть признаки насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого и принимают меры по его задержанию.

«Следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — ответили в Департаменте полиции Карагандинской области на запрос редакции.

