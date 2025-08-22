В Сети появилось видео, на котором мать девочки-подростка, подвергшейся сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины, заявила о бездействии правоохранительных органов Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

По ее словам, педофил остаётся на свободе и продолжает общаться с несовершеннолетними.

"Обращаюсь ко всем мамам девочек нашей страны. За три месяца следствия мы с дочей прошли то, чего врагу не пожелаешь. А человек, котороый надруглася над моим ребенком – на свободе. Я случайно узнала, что он продолжает общаться с другими малолетними девочками. Я не исключаю, что такая же беда может случиться и с этими детьми. Мамочки, смотрите в глаза своих дочерей. Разговаривайте с ними, пусть они вам доверяют и делятся сокровенным. Не должны наши дети стыдиться и нести клеймо виноватой жертвы. Сейчас я боюсь за безопасность свою и безопасность своих детей, поэтому не показываю своего лица. Берегите детй и защищайте их", - говорит женщина на видео.