Мать изнасилованной взрослым казахстанцем девочки записала видеообращение
Женщина заявила о бездействии полиции.
В Сети появилось видео, на котором мать девочки-подростка, подвергшейся сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины, заявила о бездействии правоохранительных органов Павлодарской области, передает BAQ.KZ.
По ее словам, педофил остаётся на свободе и продолжает общаться с несовершеннолетними.
"Обращаюсь ко всем мамам девочек нашей страны. За три месяца следствия мы с дочей прошли то, чего врагу не пожелаешь. А человек, котороый надруглася над моим ребенком – на свободе. Я случайно узнала, что он продолжает общаться с другими малолетними девочками. Я не исключаю, что такая же беда может случиться и с этими детьми. Мамочки, смотрите в глаза своих дочерей. Разговаривайте с ними, пусть они вам доверяют и делятся сокровенным. Не должны наши дети стыдиться и нести клеймо виноватой жертвы. Сейчас я боюсь за безопасность свою и безопасность своих детей, поэтому не показываю своего лица. Берегите детй и защищайте их", - говорит женщина на видео.
В пресс-службе Департамента Павлодарской области сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и доставлен в органы внутренних дел.
"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Дело находится на стадии завершения, будет обеспечена полнота и всесторонность расследования, по итогам материалы направят в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", - прокомментировали стражи порядка.
