В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Полата, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Во время прений выступил адвокат потерпевшей стороны Мейірман Шекеев, передав обращение матери погибшего — Гүлбары Бишимбиевой. Она просит суд назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного или не менее 20 лет лишения свободы.

"Из-за действий подсудимых разрушена не только одна жизнь. Судьбы людей превратились в ад. В одной семье погибло двое, семья Каржаубая до сих пор не может оправиться от трагедии. Их дом сожгли неизвестные, они подверглись давлению. Эта смерть — не результат несчастного случая. Подсудимые сознательно применили крайнюю жестокость, зная, к чему это приведёт", — заявил адвокат.

Он отметил, что справедливый приговор — это единственное, что может хоть немного успокоить душу матери погибшего.