Мать Шерзата просит приговорить обвиняемых к пожизненному заключению
Во время прений выступил адвокат потерпевшей стороны Мейірман Шекеев.
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В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Полата, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Во время прений выступил адвокат потерпевшей стороны Мейірман Шекеев, передав обращение матери погибшего — Гүлбары Бишимбиевой. Она просит суд назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного или не менее 20 лет лишения свободы.
"Из-за действий подсудимых разрушена не только одна жизнь. Судьбы людей превратились в ад. В одной семье погибло двое, семья Каржаубая до сих пор не может оправиться от трагедии. Их дом сожгли неизвестные, они подверглись давлению. Эта смерть — не результат несчастного случая. Подсудимые сознательно применили крайнюю жестокость, зная, к чему это приведёт", — заявил адвокат.
Он отметил, что справедливый приговор — это единственное, что может хоть немного успокоить душу матери погибшего.
"Какой бы ни был приговор, утрату он не восполнит. Но справедливое решение суда способно дать надежду, что подобное не повторится. Материалы дела, экспертизы и показания свидетелей подтверждают: действия обвиняемых были умышленными и привели к гибели подростка. Мы просим назначить жёсткое наказание, соответствующее тяжести преступления", — добавил Шекеев.
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