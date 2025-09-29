Костанайский областной суд принял прецедентное решение, восстановив нарушенные права матери погибшего сотрудника полиции, убитого в 2024 году при трагических обстоятельствах, связанных с его профессиональной деятельностью, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Трагедия произошла в селе Узунколь Костанайской области. Старший криминалист местного отдела полиции, майор, был жестоко убит. Следствие установило: преступление совершил ранее судимый С., движимый местью. Мотивом убийства стала профессиональная деятельность погибшего — в 2021 году он принимал участие в расследовании уголовного дела против С., в частности, собирал доказательства и отпечатки пальцев, что в дальнейшем стало основанием для осуждения последнего.

После освобождения, С. спланировал и реализовал нападение на полицейского. Он незаконно проник в его дом и совершил умышленное убийство, что квалифицировано по п.2) и 5) ч.2 ст.99, ч.1 ст.188 УК РК — как убийство, совершённое с особой жестокостью и по мотиву мести за исполнение служебных обязанностей.

Суд признал С. виновным, и приговор вступил в законную силу.

После гибели сына, мать погибшего подала иск к Департаменту полиции, требуя выплаты единовременной компенсации в размере более 23 млн тенге. Однако суд первой инстанции отказал, сославшись на то, что на момент трагедии полицейский находился в трудовом отпуске и якобы не выполнял служебных обязанностей.

Апелляционная инстанция, рассмотрев дело, отменила это решение и встала на сторону истицы. Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу: несмотря на то, что майор находился в отпуске, его убийство напрямую связано с исполнением профессионального долга, так как преступление совершено из мести за действия, предпринятые им в рамках служебных обязанностей.

В подтверждение этого, суд сослался на приговор по уголовному делу, где квалифицирующим признаком указано убийство лица в связи с его служебной деятельностью. Согласно статье 76 ГПК РК, эти обстоятельства обязательны для суда, рассматривающего гражданско-правовые последствия.

Суд также напомнил, что в соответствии с Законом "О правоохранительной службе" и Законом "Об органах внутренних дел", сотрудник полиции, вне зависимости от времени суток или нахождения в отпуске, находится под государственной защитой, а его семья имеет право на компенсацию в случае гибели при исполнении служебных обязанностей.

На основании этого, суд обязал Департамент полиции выплатить матери погибшего компенсацию в размере 60-месячного денежного содержания её сына. Также было подтверждено её право на получение компенсации как наследника по закону.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу.