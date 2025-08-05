Семилетний мальчик, получивший тяжёлые травмы в результате падения с пятого этажа, проходит лечение в травматологическом отделении детской областной больницы Павлодара, передает BAQ.KZ со ссылкой на Pavon. По информации медиков, у ребёнка диагностирован перелом костей таза, он находится в состоянии средней степени тяжести и соблюдает строгий постельный режим. В больнице с ним круглосуточно находится родственник.

Напомним, трагедия произошла 30 июля в одной из многоэтажек Павлодара. Женщина выбросила из окна своих детей — полутора и семи лет — а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырёк подъезда. Их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Через несколько дней младший ребёнок скончался, несмотря на усилия врачей.

Мать детей перевели из реанимации в отделение политравмы городской больницы №1. Её состояние медики также оценивают как средней тяжести, в ближайшее время ей предстоит операция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и доведении до самоубийства. По данным следствия, женщина ранее состояла на учёте в специализированном медицинском учреждении. Обстоятельства трагедии устанавливаются.