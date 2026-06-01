Мать задушила ребенка из-за плача в Башкирии: суд вынес суровый приговор
Женщина признана виновной в убийстве своей малолетней дочери и в жестоком обращении с ребёнком.
В Республике Башкортостан суд вынес приговор 29-летней жительнице города Благовещенска.
По данным суда, она систематически плохо заботилась о дочери: не обеспечивала нормальные условия жизни, не давала необходимого питания, медицинской помощи и лекарств. Из-за этого ребёнок плохо развивался и медленно набирал вес.
Также установлено, что женщина применяла насилие: могла кричать на ребёнка, сильно трясти его, наносить удары, ограничивала в еде и не соблюдала гигиену. В некоторых случаях она создавала для ребёнка тяжёлые условия – закрывала лицо и тело тканью, связывала рот, держала в душном помещении и оскорбляла.
В ночь на 18 февраля 2025 года, как выявило следствие, женщина из-за плача ребёнка задушила свою дочь.
Суд признал её виновной по нескольким статьям, включая убийство малолетнего, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Ей назначено наказание – 17 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев после освобождения.
Сообщается, что у женщины есть ещё двое несовершеннолетних детей. Они переданы под опеку бабушки.
