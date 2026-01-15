  • 15 Января, 18:37

Матч "Арсенал" — "Кайрат" в Лондоне: открыта продажа билетов

Сегодня, 18:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ – архив Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
55
Фото: BAQ.KZ – архив

Билеты на лондонский матч "Арсенала" и "Кайрата" уже доступны для болельщиков, передает BAQ.KZ.

Матч Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "Кайратом" состоится 28 января в 20:00 по местному времени (01:00 по Алматы) на стадионе Emirates Stadium в Лондоне.

 Билеты в гостевой сектор доступны в двух мобильных приложениях. Возврат билетов не предусмотрен, говорится на Instagram странице футбольного клуба.

Самое читаемое

Наверх