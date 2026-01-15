Матч "Арсенал" — "Кайрат" в Лондоне: открыта продажа билетов
Сегодня, 18:13
55Фото: BAQ.KZ – архив
Билеты на лондонский матч "Арсенала" и "Кайрата" уже доступны для болельщиков, передает BAQ.KZ.
Матч Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "Кайратом" состоится 28 января в 20:00 по местному времени (01:00 по Алматы) на стадионе Emirates Stadium в Лондоне.
Билеты в гостевой сектор доступны в двух мобильных приложениях. Возврат билетов не предусмотрен, говорится на Instagram странице футбольного клуба.
