  • 25 Августа, 15:07

Матч "Кайрат – Селтик" в Алматы: полиция готова к массовому наплыву болельщиков

Возможны ограничения движения из-за матча.

Сегодня, 14:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
140
Фото: polisia.kz

В Алматы полиция усиливает меры безопасности в связи с ответным матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Кайрат" (Алматы) и "Селтик" (Глазго), передает BAQ.KZ.

По данным департамента полиции Алматы, около 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок и дорожную безопасность во время игры. Ожидается большое количество болельщиков, поэтому предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции.

Особое внимание будет уделено: охране общественного порядка, профилактике правонарушений, регулированию транспортных потоков.

В связи с этим возможны частичные ограничения движения автотранспорта в районе проспекта Абая — улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева.

Полиция призывает жителей и гостей города учитывать ограничения, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.

Самое читаемое

Наверх