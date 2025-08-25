Матч "Кайрат – Селтик" в Алматы: полиция готова к массовому наплыву болельщиков
Возможны ограничения движения из-за матча.
В Алматы полиция усиливает меры безопасности в связи с ответным матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Кайрат" (Алматы) и "Селтик" (Глазго), передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции Алматы, около 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок и дорожную безопасность во время игры. Ожидается большое количество болельщиков, поэтому предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции.
Особое внимание будет уделено: охране общественного порядка, профилактике правонарушений, регулированию транспортных потоков.
В связи с этим возможны частичные ограничения движения автотранспорта в районе проспекта Абая — улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева.
Полиция призывает жителей и гостей города учитывать ограничения, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.
