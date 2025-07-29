В Алматы перед матчем второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА между "Кайратом" и финским "KuPS" приняты беспрецедентные меры безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Как сообщили в департаменте полиции города, к обеспечению порядка на стадионе и в прилегающих районах привлекут около 1500 сотрудников полиции.

Ожидается большое количество болельщиков, в связи с чем усилены наряды, а также приняты дополнительные меры профилактики. Полицейские будут следить за общественным порядком, предотвращать правонарушения и координировать дорожное движение.

В районе проспекта Абая, а также улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева возможно частичное ограничение движения — для беспрепятственного проезда экстренных служб и разгрузки трафика.

Горожан просят учитывать это при планировании маршрутов, сохранять спокойствие и следовать указаниям правоохранителей.