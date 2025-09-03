В преддверии долгожданного футбольного матча между "Қайратом" и мадридским "Реалом", который пройдёт в Алматы, полиция предупреждает о росте мошенничеств при продаже билетов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Департамента полиции города Алматы, на фоне ажиотажа вокруг международной игры активизировались интернет-мошенники. Злоумышленники распространяют поддельные билеты через социальные сети, мессенджеры и сомнительные сайты, предлагая "выгодные" условия с обязательной предоплатой.

"Мы настоятельно рекомендуем покупать билеты только в официальных кассах и у лицензированных распространителей. Любые предложения "с рук" или через мессенджеры должны вызывать подозрения. Даже если вам обещают хорошие места по "старой цене", скорее всего, это уловка", — предостерёг начальник управления по противодействию киберпреступности Анес Калдыбаев.

Чтобы предупредить горожан, полиция запустила социальный видеоролик, в котором подробно разобраны самые частые схемы обмана. Профилактическая работа ведётся также через СМИ и цифровые платформы.

Полиция призывает всех, кто столкнулся с подозрительными объявлениями или стал жертвой обмана, немедленно сообщать об этом по телефону 102.

Главная цель — предотвратить преступление до того, как кто-то окажется с фальшивым билетом у закрытых ворот стадиона.