Матч 16-го тура казахстанской премьер-лиги между футбольными клубами "Жетысу" и "Жеңіс" пройдет не в Астане, как планировалось ранее, а в Павлодаре, передает BAQ.KZ.

Игра пройдет 13 июля на стадионе "Центральный". Начало матча - в 18:00. Вход для зрителей будет свободным.

Изначально матч должен был состояться в Астане 12 июля, однако из-за проведения фестиваля ALEM FEST его перенесли в другой город.