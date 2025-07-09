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Матч "Жетысу" - "Жеңіс" перенесли в другой город

Игра пройдет 13 июля

Сегодня, 00:23
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 00:23
Сегодня, 00:23
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Фото: Pixabay

Матч 16-го тура казахстанской премьер-лиги между футбольными клубами "Жетысу" и "Жеңіс" пройдет не в Астане, как планировалось ранее, а в Павлодаре, передает BAQ.KZ.

Игра пройдет 13 июля на стадионе "Центральный". Начало матча - в 18:00. Вход для зрителей будет свободным.

Изначально матч должен был состояться в Астане 12 июля, однако из-за проведения фестиваля ALEM FEST его перенесли в другой город.

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