В Петропавловске завершилось громкое судебное разбирательство по делу матери-одиночки, которая почти 20 лет стояла в очереди на жильё, но получила отказ от чиновников — несмотря на все основания, передает BAQ.KZ.

Суд принял сторону женщины и обязал отдел ЖКХ заключить с ней договор купли-продажи квартиры.

Жительница Петропавловска, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, состояла на учёте в качестве нуждающейся в жилье с 2007 года. Всё изменилось, когда в 2023 году она, по наследству получив ¼ долю в старом доме площадью 20,2 кв. м, передала эту долю соседке по договору дарения.

Спустя год ей была распределена квартира в рамках государственной программы. Однако отдел жилищно-коммунального хозяйства неожиданно отказал в заключении договора купли-продажи, сославшись на то, что ранее отчуждённое жильё якобы было пригодным для проживания.

Женщина обратилась в суд, и тот тщательно изучил все обстоятельства: доля дома, которой она владела, имела всего 10,5 кв. м жилой площади, не соответствовала санитарным нормам и техническим требованиям. Более того, установленная законом норма жилой площади — не менее 15 кв. м на одного человека — явно нарушалась.

Также суд отметил, что в семье женщины есть разнополые дети, и, согласно законодательству, они имеют право на раздельное проживание, что невозможно было обеспечить в прежнем доме.

В результате суд обязал отдел ЖКХ заключить с истицей договор купли-продажи, восстановив её законное право на жильё. Решение вступило в законную силу.