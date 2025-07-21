Матери-одиночке с тремя детьми отказали в квартире в Петропавловске
Скандал в Петропавловске.
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В Петропавловске завершилось громкое судебное разбирательство по делу матери-одиночки, которая почти 20 лет стояла в очереди на жильё, но получила отказ от чиновников — несмотря на все основания, передает BAQ.KZ.
Суд принял сторону женщины и обязал отдел ЖКХ заключить с ней договор купли-продажи квартиры.
Жительница Петропавловска, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, состояла на учёте в качестве нуждающейся в жилье с 2007 года. Всё изменилось, когда в 2023 году она, по наследству получив ¼ долю в старом доме площадью 20,2 кв. м, передала эту долю соседке по договору дарения.
Спустя год ей была распределена квартира в рамках государственной программы. Однако отдел жилищно-коммунального хозяйства неожиданно отказал в заключении договора купли-продажи, сославшись на то, что ранее отчуждённое жильё якобы было пригодным для проживания.
Женщина обратилась в суд, и тот тщательно изучил все обстоятельства: доля дома, которой она владела, имела всего 10,5 кв. м жилой площади, не соответствовала санитарным нормам и техническим требованиям. Более того, установленная законом норма жилой площади — не менее 15 кв. м на одного человека — явно нарушалась.
Также суд отметил, что в семье женщины есть разнополые дети, и, согласно законодательству, они имеют право на раздельное проживание, что невозможно было обеспечить в прежнем доме.
В результате суд обязал отдел ЖКХ заключить с истицей договор купли-продажи, восстановив её законное право на жильё. Решение вступило в законную силу.
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