По фактам загрязнения реки Теренкара материалы направлены в суд для принудительной рекультивации земель, передаёт BAQ.KZ.

Факты загрязнения и засыпки русла реки Теренкара в Илийском районе не остались без внимания. Акимат Ащыбулакского сельского округа готовит материалы для передачи в суд для принудительной рекультивации земельного участка, засыпанного строительными и бытовыми отходами.

По информации областного акимата, проблема была поднята ещё в 2024 году акимом Ащыбулакского сельского округа Бахтияром Касымбеком, который неоднократно направлял обращения в надзорные и профильные ведомства. Благодаря его настойчивости вопрос получил межведомственный резонанс, а экологические нарушения — официальную оценку контролирующих органов.

Проверками установлено, что собственник земельного участка в селе Туймебаев самовольно провёл выравнивание территории, частично засыпав природное русло реки. Эти действия привели к изменению глубины и сокращению русла, что несёт риски для экосистемы и безопасности местных жителей.

По данным акимата, владелец участка неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение экологических норм. В 2025 году по итогам проверки Департамента экологии по Алматинской области ему был наложен штраф на сумму 275 тысяч тенге и выдано предписание об устранении нарушений. Однако предписание до сих пор не исполнено.

Несмотря на это, прокуратура вынесла административный штраф самому акиму сельского округа, сочтя его ответственным за ненадлежащее реагирование. Как сообщили в акимате, Бахтияр Касымбек намерен обжаловать данное решение, поскольку именно по его инициативе с 2024 года этот вопрос был поднят, передан на уровень областных структур и доведён до стадии судебного разбирательства.

"Факты загрязнения природных территорий не остаются без внимания. Работа по наведению порядка и восстановлению русла продолжается. Контроль со стороны акимата будет усилен", — подчеркнули в аппарате акима Ащыбулакского сельского округа.

Вся документация по делу направлена в компетентные органы, включая Балкаш-Алакольскую бассейновую инспекцию, Департамент экологии и Департамент по управлению земельными ресурсами по Алматинской области.

Река Теренкара — левый приток реки Кіші Алматы, впадающий в Капшагайское водохранилище. Её протяжённость в пределах Ащыбулакского сельского округа составляет 17 километров, а водоохранная зона — 120 метров. Экологи предупреждают, что любое вмешательство в природное русло может нанести серьёзный ущерб окружающей среде.