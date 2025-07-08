Материнская фамилия довела мужчину до суда в Улытау
Ключевым стало отсутствие участия в жизни сына.
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В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау завершено рассмотрение гражданского дела по иску жителя региона к бывшей сожительнице — по вопросу смены фамилии их общего ребенка, передает BAQ.KZ.
По материалам дела, мужчина обратился в суд с требованием изменить фамилию пятилетнего сына с материнской на свою, ссылаясь на то, что отцовство установлено решением суда от 4 декабря 2024 года, и, следовательно, ребёнок должен носить его фамилию.
Ответчица — мать ребёнка — категорически возражала против такого решения. Она заявила, что ребёнок никогда не знал отца, воспитывается ею с рождения, и привык к своей фамилии. По её словам, отец не принимал участия в воспитании, за исключением уплаты алиментов, и не имеет реальной связи с ребёнком.
В ходе разбирательства суд установил, что с момента рождения и до сегодняшнего дня ребёнок проживает с матерью, имеет устойчивую социальную и психологическую идентичность, связанную с её фамилией. Истец, хотя и признал факт отцовства, в течение пяти лет не проявлял интереса к жизни сына.
В связи с этим суд постановил, что изменение фамилии не отвечает интересам ребёнка и отказал в удовлетворении иска.
Основанием решения стал пункт 4 статьи 63 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", согласно которому при наличии разногласий между родителями вопрос фамилии решается в пользу наилучших интересов ребёнка, а не формального статуса родителей.
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