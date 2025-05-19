В Астане под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Координационного совета по устойчивому развитию, в рамках которого была презентована третья версия Добровольного национального обзора (ДНО) Казахстана по Целям устойчивого развития (ЦУР), передает BAQ.KZ.

Документ, отражающий прогресс страны в выполнении повестки ООН 2030, стал результатом всесторонней работы государственных структур, экспертного сообщества и гражданского сектора. Как отметил исполняющий обязанности постоянного координатора ООН в Казахстане Стивен О'Малли, это не просто отчёт, а символ глубокой приверженности Казахстана глобальным целям и стремления к прозрачности. Он подчеркнул, что Казахстан входит в число немногих государств, которые проводят такие обзоры регулярно – каждые три года, демонстрируя подлинное лидерство в регионе.

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев сообщил, что нынешний обзор акцентирует внимание на локализации ЦУР — адаптации глобальных задач к нуждам конкретных регионов и сообществ. Среди ключевых достижений он назвал создание Парламентской комиссии по мониторингу выполнения ЦУР, принятие Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года и расширение системы национальных индикаторов устойчивого развития, число которых достигло 200.

Глава Института экономических исследований Асель Сарсенбаева отметила, что принцип "Никого не оставить позади" стал краеугольным камнем подхода к подготовке документа. Обзор был составлен на основе предложений населения и оценок гражданского общества. По её словам, в стране фиксируется устойчивый прогресс в социальной сфере, включая снижение материнской смертности, продвижение гендерного равенства, повышение правовой культуры и укрепление социальной политики с принятием нового Социального кодекса.

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин подчеркнул, что внедрение принципов устойчивого развития ориентировано прежде всего на повышение качества жизни граждан и адаптацию лучших мировых практик. Он добавил, что реализация ЦУР также играет важную роль в укреплении международного имиджа Казахстана.

Презентованный обзор будет представлен мировому сообществу в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, который пройдет в июле в Нью-Йорке.