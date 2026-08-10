За мат в TikTok штрафуют и арестовывают: юристы объяснили, что происходит в Казахстане

По Казахстану прокатилась волна задержаний людей за нецензурную брань. В Туркестанской области за мат во время прямого эфира в TikTok суд привлек к ответственности 39-летнюю женщину. В Жанаозене арестовали мужчину за мат в той же соцсети. До этого 20 суток ареста за оскорбления получил житель Павлодара. Казахстанские стражи правопорядка стали чаще реагировать на нецензурную брань в сети. Почему активизировались полицейские и каким сигналом это может быть для казахстанцев? Разберемся вместе с юристами.

Прежде всего необходимо понимать, что казахстанское законодательство не запрещает человеку выражать свое мнение, рассказывает Булат Пономарев, руководитель юридической компании «Пономарев и партнеры». Ответственность наступает не за сам факт употребления нецензурной лексики, а за действия, нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к окружающим. Именно такой подход закреплен в статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях.

«Сегодня за мелкое хулиганство административным законодательством на первый раз предусмотрены штраф в размере 20 МРП (прим.: это 86500 тенге). Либо общественные работы на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. При повторном совершении правонарушения в течение года после наложения административного взыскания ответственность становится более строгой: до 100 часов общественных работ или арест до 30 суток», - отметил эксперт.

Оскорбление личности, подчеркивает юрист, является уже уголовным правонарушением, ответственность за совершение которого установлена статьей 131 Уголовного кодекса РК. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, и наказывается штрафом в размере до 100 МРП. То есть, сумма - 432 500 тенге.

Если не финансово, нарушителя могут наказать исправительными работами в том же размере, либо привлечь к общественным работам на срок до 120 часов. Если оскорбление совершенно публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, то размер штрафа удваивается, а срок общественных работ может быть увеличен до 180 часов.

«Отвечая на вопрос об эффективности усиления ответственности, отмечу, что само по себе ужесточение санкций далеко не всегда является универсальным способом профилактики. Значительно большее значение, на мой взгляд, имеет принцип неотвратимости наказания, когда человек знает, что, например, за оскорбительное приставание к другим он гарантированно получит штраф или арест», - говорит Булат Пономарев.

Комментируя недавние задержания казахстанцев за мат и оскорбления в социальных сетях, Булат Пономарев не спешит связывать отдельные судебные прецеденты с какой-либо специальной кампанией или общей тенденцией.

«Вместе с тем необходимо отметить, что Постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.04.2025 № 200 утверждена «Концепция по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы», которая призвана усилить соблюдение в казахстанском обществе принципов законности и верховенства права. Основные постулаты концепции базируются на строгом исполнении требований законов, незыблемости прав человека, равенстве всех перед законом и неотвратимости юридической ответственности. Поэтому допускаю, что в настоящее время осуществляются конкретные меры по реализации концепции», - рассказывает юрист.

Адвокат Евгений Яворский схож во мнении со своим коллегой: здесь нет никакой внезапной кампании со стороны правоохранительных органов. Законодательство существенно не поменялось, изменились условия, в которых совершаются такие нарушения. Сегодня соцсети, включая прямые эфиры в TikTok и Instagram, стали публичным пространством. Разница лишь в масштабе: если раньше нарушение видели несколько человек, то сейчас его аудитория может составлять тысячи пользователей.

«Кроме того, изменился процесс доказывания. Если раньше требовались свидетели и дополнительные материалы, то сегодня сами нарушители часто фиксируют свои действия на видео. Правоохранительным органам остается установить факт, собрать необходимые материалы и дать им правовую оценку. Также большую роль играют обращения граждан, которые активно сообщают о подобном контенте», - добавил адвокат.

Конституция Казахстана гарантирует свободу слова. Однако пункт 4 этой же статьи устанавливает, что свобода слова и свобода распространения информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества, нарушать общественный порядок. Реализация прав и свобод одним лицом не должна нарушать права и свободы других лиц, а также общественный порядок подчеркивает Булат Пономарев.

«Поэтому привлечение к юридической ответственности за действия, которые доказанно содержат состав правонарушения, на мой взгляд, в данном случае нельзя считать ограничением свободы слова. Само собой, в каждом отдельном деле должны быть исследованы все доводы и доказательства сторон, а также должен соблюдаться баланс между свободой слова и защитой прав окружающих», - говорит Булат Пономарев.

При этом Евгений Яворский подчеркивает, что позиция некоторых задержанных за мат о «самовыражении» в таких случаях является достаточно слабым аргументом. Публичная нецензурная брань может рассматриваться как нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим.

«В данном случае государство не ограничивает свободу слова, а устанавливает пределы ее реализации. Свобода выражения мнения заканчивается там, где начинаются нарушение закона и ущемление прав других граждан», - отмечает эксперт.

Отметим, в Казахстане в этом году увеличились размеры штрафов за ряд административных правонарушений. Связано это с ростом месячного расчетного показателя. Так, штраф за нецензурную брань в общественных местах увеличился с 78 640 до 86 500 тенге.