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Матрас на балконе едва не стал причиной крупного пожара в Туркестанской области

Спасатели МЧС не допустили распространения огня.

30 Июля 2026, 23:34
АВТОР
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Pixabay.com 30 Июля 2026, 23:34
30 Июля 2026, 23:34
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Фото: Pixabay.com

На пульт «112» ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании матраса на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Отырар города Туркестан.

После получения сообщения к месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии пожарных подразделений была проведена оперативная разведка, определен очаг возгорания и приняты необходимые меры по ликвидации возгорания.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей огонь был оперативно ликвидирован, что позволило не допустить его распространения на жилые помещения.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

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