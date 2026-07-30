Матрас на балконе едва не стал причиной крупного пожара в Туркестанской области
Спасатели МЧС не допустили распространения огня.
30 Июля 2026, 23:34
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30 Июля 2026, 23:3430 Июля 2026, 23:34
173Фото: Pixabay.com
На пульт «112» ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании матраса на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Отырар города Туркестан.
После получения сообщения к месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии пожарных подразделений была проведена оперативная разведка, определен очаг возгорания и приняты необходимые меры по ликвидации возгорания.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей огонь был оперативно ликвидирован, что позволило не допустить его распространения на жилые помещения.
Пострадавших нет.
МЧС напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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