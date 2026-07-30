Матрас на балконе едва не стал причиной крупного пожара в Туркестанской области

На пульт «112» ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании матраса на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Отырар города Туркестан.

После получения сообщения к месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии пожарных подразделений была проведена оперативная разведка, определен очаг возгорания и приняты необходимые меры по ликвидации возгорания.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей огонь был оперативно ликвидирован, что позволило не допустить его распространения на жилые помещения.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.