Маттео Малучелли принёс «Астане» победу на втором этапе «Тура озера Тайху»

Итальянский гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли выиграл второй этап многодневной гонки «Тур озера Тайху» в Китае и возглавил генеральную классификацию.

Второй этап протяжённостью 153,2 километра прошёл по дорогам Чанси и завершился массовым спринтом. Благодаря командной работе Малучелли удалось занять выгодную позицию на финише и первым пересечь черту.

Вторым стал датчанин Александр Салби из Li Ning Star, третье место занял ещё один представитель XDS Astana Team Глеб Сырица. Казахстанский гонщик выполнял роль разгоняющего для Малучелли на заключительных километрах дистанции.

Победа позволила итальянцу получить бонусные секунды и выйти на первое место в общем зачёте после двух этапов.

Малучелли отметил, что команда полностью выполнила запланированную тактику. На протяжении гонки Диас Рысбай, Руслан Елюбаев, Хаоюй Су и Густав Ванг помогали контролировать ситуацию, а на последних 15 километрах Лев Гонов и Глеб Сырица подготовили позицию для решающего спринта.

«В итоге всё сложилось замечательно — у нас победа и третье место, к тому же я взял бонификацию на промежутке и теперь возглавил общий зачёт», — сказал гонщик.

Впереди участников «Тура озера Тайху» ждут ещё три этапа. Малучелли намерен вместе с командой побороться за итоговую победу в многодневке.