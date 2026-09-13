Новую систему контроля установили в колонии, где содержится Бишимбаев

В учреждении №5, где отбывает наказание бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, установили современную видеодомофонную систему контроля доступа.

В прокуратуре региона рассказали, что новая система позволяет контролировать перемещение осужденных внутри учреждения. Чтобы выйти из помещения, осужденному необходимо нажать кнопку вызова.

После этого сотрудник дежурной части по видеосвязи устанавливает личность человека и выясняет причину выхода. Дверь открывается только после подтверждения, а затем автоматически закрывается.

В прокуратуре отметили, что система призвана исключить бесконтрольное перемещение осужденных, усилить пропускной режим и повысить безопасность сотрудников и объекта.

Напомним, Куандык Бишимбаев был приговорен в мае 2024 года к 24 годам лишения свободы за убийство и истязание своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой.