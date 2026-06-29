Маулен Ашимбаев: Двухпалатный Парламент с честью завершил свою 30-летнюю историческую миссию

С 1 июля в соответствии с новой Конституцией полномочия Парламента прекращаются, а в августе состоятся выборы в однопалатный Курултай. Об этом заявил Председатель Сената Маулен Ашимбаев на итоговом заседании Палаты, передает корреспондент BAQ.KZ.

Начинается новый политический этап

Выступая на итоговом заседании Сената, Маулен Ашимбаев отметил, что сегодня состоялось последнее пленарное заседание в 30-летней истории Сената Парламента.

По его словам, завтра на совместном заседании палат будет официально закрыта очередная сессия, после чего с 1 июля, в соответствии с новой Конституцией, полномочия Парламента прекращаются.

Председатель Сената сообщил, что в августе пройдут выборы в однопалатный Курултай. Таким образом, двухпалатный Парламент, созданный на основе Конституции 1995 года, завершает свою историческую миссию.

"Это начало нового этапа политического развития нашей страны. Новая Конституция, принятая по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, модернизирует систему государственного управления и закладывает прочную основу для дальнейшего развития страны. Главная цель этих реформ — укрепление Независимости, построение Справедливого Казахстана и повышение качества жизни граждан. Уверены, что проводимые преобразования будут служить будущему страны и откроют путь к дальнейшему развитию нашего государства", – сказал Маулен Ашимбаев.

За 30 лет принято более 3,5 тысячи законов

Спикер Палаты подчеркнул, что двухпалатный Парламент на протяжении 30 лет работал слаженно и эффективно. По его словам, за это время были приняты важнейшие законы, определившие судьбу страны и сформировавшие правовую основу политического, экономического и социального развития Казахстана.

"За тридцать лет состоялось более 890 пленарных заседаний Сената, принято свыше трех с половиной тысяч законов. Более 350 из них были инициированы самими депутатами Парламента. Это важный показатель активной роли депутатов в законотворческой деятельности. Сенат внес значительный вклад в формирование законодательной базы политических, экономических и фискальных реформ, реализованных по инициативе Президента", – отметил он.

Маулен Ашимбаев также сообщил, что совершенствование социальной политики, реформирование судебной и правоохранительной систем, расширение прав и свобод граждан, а также обеспечение верховенства закона были одними из ключевых направлений деятельности Сената.

Сенат руководствовался интересами народа

По словам Председателя Сената, Палата не ограничивалась исключительно законотворческой деятельностью, уделяя особое внимание решению актуальных общественных вопросов.

За этот период было проведено более 60 парламентских слушаний, организовано свыше трех тысяч мероприятий различных форматов, а в Правительство направлено около трех тысяч депутатских запросов по вопросам, волнующим население.

"Сенаторы всегда работали, руководствуясь интересами народа. Мы регулярно выезжали в регионы, разъясняли суть реформ, выслушивали предложения и мнения граждан, поднимали наиболее актуальные проблемы перед государственными органами. В своей работе мы руководствовались принципом “Слышащего государства", – сказал глава Палаты.

Кроме того, он отметил деятельность Совета по взаимодействию с маслихатами при Сенате, Совета по вопросам инклюзии, Совета сенаторов, депутатских групп "Өңір" и "Одна страна – один интерес", а также диалоговой площадки "Национальный интерес".

Казахстанский парламентаризм получил международное признание

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за последние годы значительно укрепилась роль Сената в международной парламентской дипломатии.

По его словам, сегодня Палата является активным участником 11 межпарламентских организаций. Кроме того, на Сенат возложена организация Съезда лидеров мировых и традиционных религий, и за последние более чем двадцать лет на высоком уровне были проведены восемь таких съездов.

Поблагодарил Президента, депутатов и представителей СМИ

В завершение своего выступления Председатель Сената выразил благодарность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за доверие и поддержку в реализации проводимых реформ.

"Для нас было большой ответственностью участвовать в реализации инициатив Президента, направленных на модернизацию страны в этот исторический период. Сенаторы и впредь будут привержены государственническому курсу Президента, принципам верховенства закона и ответственности перед народом. Сегодня особенно важно объединение всех конструктивных сил для построения Справедливого Казахстана", – заявил он.

Также Маулен Ашимбаев поблагодарил всех депутатов, сотрудников Аппарата Сената, работников служб материально-технического обеспечения и представителей средств массовой информации, которые всесторонне освещали деятельность Парламента.

В завершение Председатель Сената пожелал успешной работы Курултаю, который вскоре начнет свою деятельность, выразив уверенность, что он достойно продолжит 30-летние традиции Парламента.