В Астане с участием Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева прошел III Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней. Форум стал важным политическим мероприятием, собравшим представителей маслихатов со всех регионов страны для обсуждения ключевых направлений дальнейшего развития Казахстана, отметил Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает BAQ.KZ.

По его мнению, выступление Главы государства носило программный характер и охватило широкий круг вопросов – от региональной политики до международной обстановки.

"Как подчеркнул Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, в рамках принципа «Сильные регионы - сильная страна» полномочия местных представительных органов были существенно усилены. Сегодня маслихаты становятся важнейшим институтом взаимодействия с населением на местах. Вместе с тем Глава государства поставил перед местными представительными органами ряд новых задач, связанных с повышением эффективности бюджетной политики, усилением контроля за использованием финансовых средств и развитием конструктивного диалога с гражданами. Как были подчеркнуто, маслихаты должны стать одними из ключевых проводников государственной политики и региональных интересов, ставя во главу угла принцип – «всё во благо народа», - отметил Председатель Сената.

Как он подчеркнул, значительная часть выступления была посвящена вопросам социально-экономического развития Казахстана. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост геополитической напряженности и торгово-экономических противоречий в мире, Казахстан продолжает последовательно реализовывать экономическую стратегию и сохранять устойчивый рост экономики.

Президент страны остановился на формировании нового индустриального, энергетического и инфраструктурного каркасов республики, развитии обрабатывающей промышленности, агропромышленного сектора, запуске новых производств, создании рабочих мест и формировании новых точек экономического роста в регионах.

"Большое внимание сегодня уделяется масштабной модернизации инфраструктуры - водной, коммунальной и энергетической. Параллельно укрепляется транспортно-транзитный потенциал, реализуются крупные проекты по строительству и реконструкции железных и автомобильных дорог и другой транспортной инфраструктуры. Были также отмечены высокие темпы жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры, что напрямую влияет на повышение качества жизни граждан и развитие регионов. Важный акцент Президент страны сделал на развитии человеческого капитала и подчеркнул, что значительные инвестиции в образование, здравоохранение, поддержку молодежи, развитие науки, инноваций и цифровых технологий уже дают ощутимые результаты. Казахстан укрепляет свои позиции в глобальных рейтингах человеческого развития и создает условия для раскрытия потенциала каждого гражданина", - говорит Маулен Ашимбаев.

По его словам, именно в этом контексте особое значение приобретает конституционная реформа. Глава государства отметил, что современному Казахстану необходима обновленная правовая и институциональная основа, которая будет отвечать новым вызовам и обеспечит устойчивое развитие страны на десятилетия вперед.

В этом плане проект новой Конституции по своему содержательному наполнению носит по-настоящему народный характер. Проект стал результатом широкого общественного обсуждения и многочисленных предложений граждан, поступивших со всех регионов страны.

Глава государства подробно остановился на ряде принципиальных правовых новаций, предлагаемых в проекте новой Конституции. Прежде всего они направлены на дальнейшее укрепление гарантий прав и свобод человека, усиление принципов справедливости и верховенства закона.

В проекте новой Конституции также усиливаются гарантии неприкосновенности жилища, защиты частной жизни, персональных данных и банковской тайны.

Особое значение имеют и нормы, направленные на развитие судебной защиты граждан. В Основном законе впервые закрепляется институт адвокатуры, внедряются дополнительные правовые механизмы обеспечения прав человека в судебных процедурах.

Важным ориентиром конституционной реформы, как подчеркнул Президент страны, остается концепция «Закон и Порядок». В современных условиях именно уважение к закону, ответственность государственных институтов и правовая дисциплина в обществе становятся ключевыми условиями устойчивого развития государства.

Речь идет не только о совершенствовании законодательства, но и о формировании правовой культуры, в основе которой - неукоснительное соблюдение закона, справедливость и равенство всех перед законом. Именно такой подход должен стать фундаментом укрепления общенационального единства и согласия.

Впервые на конституционном уровне находит отражение государственная поддержка науки, образования и инноваций, а также защита интеллектуальной собственности. Эти положения должны способствовать формированию современной, конкурентоспособной экономики и укреплению инвестиционной привлекательности Казахстана.

Как было отмечено, ключевая роль в проекте новой Конституции отводится и системе представительных институтов. В частности, значительно расширяются полномочия однопалатного Парламента – Курултая.

Кроме того, одним из важнейших элементов обновленной политической архитектуры станет Халық Кеңесі, который будет представлять интересы единого народа Казахстана и значительно укрепит обратную связь между государством и обществом.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо подчеркнул, что в проекте новой Конституции закреплены и фундаментальные принципы государственности, не подлежащие пересмотру. Речь идет о защите Независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.

Глава государства также обратил внимание, что в новой Конституции нашли отражение ключевые ценности казахстанского общества - уважение к родной земле, бережное отношение к природе, преемственность поколений и ответственность за будущее страны.

Одним из ключевых принципов обновленного конституционного устройства станет усиление роли народного волеизъявления. Согласно проекту Основного закона, изменения в Конституцию смогут вноситься только по итогам всенародного референдума, что призвано предотвратить принятие поправок в интересах отдельных политических групп.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, все проводимые в стране реформы направлены на строительство Справедливого Казахстана, где каждый гражданин, независимо от своего происхождения, взглядов или социального статуса, имеет возможность реализовать свой потенциал.