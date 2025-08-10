В области Абай состоялись торжественные мероприятия, посвященные 180-летнему юбилею великого казахского поэта и философа Абая Кунанбайулы. Поздравительное письмо от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева на праздничной церемонии зачитал Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает BAQ.KZ.

В поздравлении Главы государства подчеркивается, что Абай является мыслителем мирового масштаба, а его духовное наследие остается актуальным и для будущих поколений.

"Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу. Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений", - говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Выступая на церемонии, Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в последние годы благодаря инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева наследие Абая активно продвигается как в Казахстане, так и на мировом уровне. 180-летний юбилей великого мыслителя является важнейшим духовным событием для всей страны, а масштабное празднование символизирует стремление народа к просвещению, нравственным ценностям и национальной идентичности.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание всестороннему продвижению наследия Абая. Большая работа в последние годы проведена по популяризации творчества великого мыслителя. По инициативе Главы государства 10 августа был провозглашен Днем Абая. Его произведения переведены на многие языки мира. Стоит также отметить, что по поручению Президента в Алматы строится национальная школа Абая. Это уникальное учебное заведение, которое послужит формированию нового поколения казахстанской интеллигенции. Мыслитель завещал нам концепцию "Толық адам", в настоящее время эта идея Абая становится важным элементом государственной политики. Она перекликается с концепцией "Адал Азамат", инициированной Президентом страны. Черты прогрессивной нации, обозначенные Главой государства на заседании Национального курултая, также согласуются с заповедями Абая. Поэтому сегодняшнее торжественное мероприятие - это не просто дань уважения великому Абаю, но и важный этап осмысления его наследия", - подчеркнул Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев также отметил, что в рамках юбилейного года проводится свыше 100 мероприятий международного, республиканского и регионального масштабов, в числе которых айтысы, фестивали национального искусства и многое другое. Запущен первый энциклопедический портал, посвященный наследию поэта – "ABAY ACADEMIYASY", в Семее открыта инклюзивная библиотека – важный шаг для популяризации Абая среди всех категорий граждан.

В ходе поездки в регион Спикер Сената также посетил мавзолеи Абая и Шакарима и принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Абаю в селе Карауыл.

Юбилей великого мыслителя в области Абай стал культурным событием национального масштаба, собравшим более 30 тысяч участников, включая делегации из 15 стран, представителей интеллигенции, молодежи, общественных деятелей.