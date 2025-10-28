В программе "Бетпе-бет" телеканала 24KZ Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев высказался о целях проводимых в стране экономических реформ. Он особо подчеркнул, что главной целью проводимой по поручению Главы государства работы является повышение благосостояния граждан, передает BAQ.KZ.

"Для дальнейшего устойчивого развития страны и обеспечения экономического роста необходимо проведение рыночных реформ. Тем самым будет повышаться уровень жизни населения. Будет обеспечен рост зарплат, доходов населения, будут созданы рабочие места, увеличатся объемы промышленности. Поэтому цель экономических реформ государства – повышение качества жизни населения", – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.