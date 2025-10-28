Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в программе "Бетпе-бет" телеканала 24KZ прокомментировал цель и значение предложенной Главой государства парламентской реформы, передает BAQ.KZ.

По его словам, повышение полномочий Парламента – важный и ответственный шаг на пути демократического развития. Маулен Ашимбаев отметил, что реформы будут осуществляться планомерно, обстоятельно и всесторонне обсуждаться.

"Сейчас законы рассматриваются в двух Палатах: сначала рассматриваются и принимаются в Мажилисе, а затем одобряются Сенатом. Таким образом, у нас законодательный процесс разделен на две части. Мажилис, в частности, дает согласие на назначение Премьер-министра, обсуждает кандидатуры Министров, рассматривает кандидатуры членов Правительства. У Сената также есть свои определенные полномочия. Объединение всех этих функций могло бы способствовать усилению Парламента, поднять на новый уровень представительный орган. Это процесс, соответствующий мировой практике, станет уверенным шагом нашей страны на пути к демократии. Президент поручил не торопиться и всесторонне рассмотреть этот вопрос. Все решения должны приниматься разумно, системно. Это большая правовая реформа. Ее конечная цель – прийти к всесторонне проработанным, продуманным общим решениям. Это означает усиление Парламента, а усиление представительного органа означает, что народ получит больше возможностей для реализации своих прав. Поэтому я уверен, что эти реформы внесут свой вклад в развитие и усиление демократического прогресса нашей страны", – сказал председатель Палаты Маулен Ашимбаев.