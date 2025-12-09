10 декабря 2025 года председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев совершит рабочий визит в Ватикан, где запланирована его аудиенция у Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BAQ.KZ.

В МИД отметили, что программа визита направлена на укрепление межрелигиозного диалога и расширение гуманитарного сотрудничества. Маулен Ашимбаев примет участие в тематическом круглом столе, посвящённом вопросам межконфессионального взаимодействия, проведёт встречи с руководством Дикастерии по межрелигиозному диалогу, а также возложит цветы к могиле Папы Франциска.

"Ожидается подписание ряда документов, которые станут важным шагом в укреплении гуманитарных связей между Казахстаном и Мальтийским орденом. Визит Маулена Ашимбаева будет способствовать дальнейшему развитию межрелигиозного диалога и расширению сотрудничества на международной арене", - заявил он.

Особое внимание приковано к предстоящей первой в истории двусторонних отношений встрече председателя Сената с Великим магистром Мальтийского ордена фра Джоном Данлопом. В рамках этой встречи стороны планируют обсудить перспективы расширения гуманитарного сотрудничества и реализации совместных инициатив.