Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал жестокое преступлениев Талгаре, передает корреспондент BAQ.KZ.

Подозреваемый убил мужчину и похитил двухлетнего ребёнка.

По словам председателя палаты, нельзя оставаться бездействующими.

"В целом, предупреждение преступлений, борьба с ними и обеспечение безопасности – это одна из основных задач государства. Алматы – большой город, мегаполис с населением около 3 миллионов человек. Вокруг города проживает множество людей, которые ежедневно приезжают работать в Алматы. В прилегающих населённых пунктах возникают сложные ситуации. Это показывает, что нашему Министерству внутренних дел и соответствующим акиматам необходимо сделать выводы и активизировать работу в этом направлении. Почему происходят такие случаи – думаю, МВД и соответствующие департаменты сделают надлежащие выводы", – ответил Маулен Ашимбаев на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Кроме того, спикер подчеркнул необходимость усиления работы в сфере обеспечения безопасности граждан.