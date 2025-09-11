Маулен Ашимбаев прокомментировал резонансное преступление в Талгаре
Спикер Сената считает, что нужно усилить работу в вопросе безопасности.
Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал жестокое преступлениев Талгаре, передает корреспондент BAQ.KZ.
Подозреваемый убил мужчину и похитил двухлетнего ребёнка.
По словам председателя палаты, нельзя оставаться бездействующими.
"В целом, предупреждение преступлений, борьба с ними и обеспечение безопасности – это одна из основных задач государства. Алматы – большой город, мегаполис с населением около 3 миллионов человек. Вокруг города проживает множество людей, которые ежедневно приезжают работать в Алматы. В прилегающих населённых пунктах возникают сложные ситуации. Это показывает, что нашему Министерству внутренних дел и соответствующим акиматам необходимо сделать выводы и активизировать работу в этом направлении. Почему происходят такие случаи – думаю, МВД и соответствующие департаменты сделают надлежащие выводы", – ответил Маулен Ашимбаев на вопросы журналистов в кулуарах Сената.
Кроме того, спикер подчеркнул необходимость усиления работы в сфере обеспечения безопасности граждан.
"Конечно, мы тоже будем поднимать эти вопросы. Очевидно, что необходимо усилить работу в этом направлении. В большом мегаполисе происходят разные ситуации. Но нельзя сидеть сложа руки, оправдываясь тем, что это случилось. Здесь мы должны активизировать профилактические меры. Нужно усилить безопасность людей. Эти вопросы мы также будем поднимать в Сенате", – сказал председатель Сената.
